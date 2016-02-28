«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" разыграют первый трофей в Англии. Команда Юргена Клоппа недавно в матче чемпионата уверенно переиграла "горожан" на их поле (4:1), но соперники уже наверняка забыли про тот результат, сосредоточившись на сегодняшнем финале.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". Начало в 19:30. Не пропустите!