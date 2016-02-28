Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Матч на «Олд Траффорд» особенный для любой команды»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер накануне матча 27-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" рассказал о состоянии травмированных футболистов и выразил надежду, что в случае победы команда укрепит свои позиции в турнирной таблице.

    "Габриэля сегодня ждет фитнес-тест, и завтра будет известно, сможет ли он выйти на поле. Также нужно внимательно проследить за состоянием Уэлбека.

    Во вторник мы потеряли Окслэд-Чэмберлена. У него достаточно серьезная травма, он пропустит несколько недель. Сейчас специалисты осматривают его колено. Возможно, это будет 2-3 недели вне игры, а может и все 6-7.

    "Олд Траффорд" – особенное место, для любой команды матч на этом стадионе особенный.

    Мы продолжаем усердно работать на данном этапе сезона. Именно сейчас нужно показывать свой уровень. В случае победы мы укрепим свои позиции, но впереди еще долгий путь", – заявил Венгер.

    Источник: ФК «Арсенал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2016 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11