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    Мертезакер: «Мы помним, как побеждать на «Олд Траффорд»

    Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер, преодолевший рубеж в 200 матчей за клуб, перед игрой 27-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" призвал команду собраться с силами и забыть встречу Лиги чемпионов против "Барселоны".

    "В игре против "Барселоны" мы создали немало голевых моментов, и неплохо справлялись с давлением. Конечно, многие в нас сомневались, но в матче есть и позитивные моменты, и отдельный положительный опыт можно усвоить.

    Перед игрой с "МЮ" мы занимаем неплохое положение в турнирной таблице, и сдаваться в чемпионской гонке мы не намерены. У нас есть возможность сконцентрироваться на Премьер-лиге и поскорее забыть последние 20 минут матча с "Барселоной".

    Победа над "Лестером" укрепила нашу уверенность в своих силах, и мы продолжаем борьбу, будем двигаться шаг за шагом. В воскресенье у нас есть отличный шанс одержать очередную победу, чтобы показать, что мы готовы к борьбе за чемпионство.

    Прошлогодняя кубковая победа нам поможет, это отличный опыт, и о ней стоит помнить, когда приезжаешь на "Олд Траффорд". Матч будет интересным, и стоит использовать все то позитивное, что было в матче с "Барселоной", чтобы показать свой лучший футбол", - сказал Мертезакер.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    28.02.2016 07:03
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