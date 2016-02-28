Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и стал победителем турнира

В финальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" одолел "Ливерпуль" и стал победителем турнира. Основное и дополнительно время встречи закончилось с ничейным счетом. На гол хавбека "горожан" Фернандиньо мерсисайдцы ответили точным выстрелом Фелипе Коутиньо под конец основного времени поединка. А в серии послематчевых пенальти благодаря точным ударам Наваса, Агуэро и Туре "Сити" отказался сильнее 3:1.

Кубок английской лиги. Финал

Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:1 (0:0; 1:1, 1:3 в серии пенальти)

Голы: 0:1 – Фернандиньо, 49; 1:1 – Коутиньо, 82.