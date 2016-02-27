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    Раньери: «Для нас каждый матч – последний»

    Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери подвел итог матча 27-го тура АПЛ против "Норвича" (1:0).

    "Это был тяжелый матч. "Норвич" играл хорошо и закрыл пространство, но мы верили в победу до конца. Этот результат очень важен для нас после поражения от "Арсенала".

    Перед игрой с "Арсеналом" я говорил, что встреча с "Норвичем" будет сложнее. В последние 20 минут забить могли обе команды – к счастью, удалось это именно нам.

    Вывод, который я сделал для себя после этого матча, состоит в том, что мои игроки верят в победу до конца. Для меня это очень важно.

    Для нас каждый матч – последний, таков наш менталитет", – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    27.02.2016 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 21:39

      Гуд!

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