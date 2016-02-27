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    Летом «Тоттенхэм» попытается купить Манджукича

    Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

    Сообщается, что лондонский клуб предпримет попытку купить Манджукича в летнее трансферное окно. Это приобретение должно усилить атакующую линию "Тоттенхэма" в преддверии предполагаемого выступления в Лиге чемпионов следующего сезона.

    По информации источника, "Ювентус" готов рассматривать предложения по Манджукичу от 19,7 миллиона фунтов.

    В нынешнем сезоне Манджукич сыграл за туринцев 23 матча во всех турнирах, забил в них девять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: The Sun

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    27.02.2016 19:00
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