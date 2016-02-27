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    Прядкин: «Никаких шараханий при Инфантино не будет»

    Вице-президент РФС Сергей Прядкин поделился мнением о новой главе ФИФА Джанни Инфантино.

    "Не вызывает сомнений, что он является профессионалом. Никаких шараханий не будет. Он достаточно жесткий при принятии решений, и те реформы, которые были приняты, будут доведены до конца. Важно, что он является коммуникабельным человеком. Знание многих языков вызывает симпатии национальных федераций. Сегодня мы видели его на завтраке, и многие его от души поздравляли. Видно, что люди к нему очень хорошо относятся", – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    27.02.2016 16:33
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