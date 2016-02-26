Российский бизнесмен купил «Эвертон»

Предприниматель Алишер Усманов стал владельцем "Эвертона". Об этом сообщил источник, близкий к сделке.

Усманов также является собственником части акций "Арсенала", однако, не будучи мажоритарным владельцем лондонцев, бизнесмен имеет право приобрести и другой клуб из АПЛ. Усманову принадлежат 14,58% акций "Арсенала".