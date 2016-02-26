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    Российский бизнесмен купил «Эвертон»

    Предприниматель Алишер Усманов стал владельцем "Эвертона". Об этом сообщил источник, близкий к сделке.

    Усманов также является собственником части акций "Арсенала", однако, не будучи мажоритарным владельцем лондонцев, бизнесмен имеет право приобрести и другой клуб из АПЛ. Усманову принадлежат 14,58% акций "Арсенала".

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.02.2016 23:26
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 27 февраля 2016, 09:06

      Если правда, то провал. "Эвертон" ждет история "Анжи". Те, кто на клубах зарабатывают, в этом бизнесе семьями работают. Скорее всего раскошелятся пару раз, а игры как таковой не будет. Через 1-3 года продаст акции или пойдет по пути "Монако", готовить молодежь на продажу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 27 февраля 2016, 06:43

      Он вроде опроверг эту инфу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 27 февраля 2016, 02:53

      Переименовать в Мордовию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 27 февраля 2016, 01:38

      Лучше б в рос. футбол инвестировал.Ато рос.деньги будут на Эвертон тратиться...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > VityOk(Dynamo Kyiv) 27 февраля 2016, 10:51

      Он же не дурак.
      В России деньги воруют, а вкладывают их в западные активы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > kykyi 27 февраля 2016, 11:17

      Может и правильно сделал.ХЗ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 февраля 2016, 00:52

      А на Анжи положил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > FanatSerj 27 февраля 2016, 01:38

      В Анжи Сулейман Керимов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > VityOk(Dynamo Kyiv) 27 февраля 2016, 12:51

      А точно этот же, главный спонсор зарплаты Капелло был.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > FanatSerj 27 февраля 2016, 20:58

      был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 00:05

      Ага, россисьский барыга узбекского происхождения, сидевший в советское время за изнасилование...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 26 февраля 2016, 23:59

      Я бы Ньюкасл купил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 26 февраля 2016, 23:53

      "Алишер Усманов купил "Эвертон" красивее смотрится чем "Российский бизнесмен бла бла...". Усманова все знают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 26 февраля 2016, 23:51

      Ради Ниасса :D

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 26 февраля 2016, 23:47

      Наших игроков теперь бы туда!

      0
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