Российский бизнесмен купил «Эвертон»

Если правда, то провал. "Эвертон" ждет история "Анжи". Те, кто на клубах зарабатывают, в этом бизнесе семьями работают. Скорее всего раскошелятся пару раз, а игры как таковой не будет. Через 1-3 года продаст акции или пойдет по пути "Монако", готовить молодежь на продажу.
Предприниматель Алишер Усманов стал владельцем "Эвертона". Об этом сообщил источник, близкий к сделке.
Усманов также является собственником части акций "Арсенала", однако, не будучи мажоритарным владельцем лондонцев, бизнесмен имеет право приобрести и другой клуб из АПЛ. Усманову принадлежат 14,58% акций "Арсенала".