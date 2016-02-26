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    Кечинов: «В этом сезоне «Спартак» попадет в ЛЕ, а в следующем можно рассчитывать на большее»

    Экс-полузащитник московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился своим мнением о перспективах Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красно-белых.

    "Рука Аленичева в нынешней игре "Спартака" чувствуется. Быть может, пока еще не слишком отчетливо видны изменения в тактике и общем рисунке игры команды, однако они определенно есть. Судить о работе российского специалиста в московском клубе пока еще слишком рано. Любому тренеру для достижения результата необходимо время. Полугода и даже целого сезона мало для того, чтобы делать какие-то глобальные выводы.

    Уверен, в нынешнем сезоне красно-белые смогут оказаться на 3–4-м месте в таблице по итогам чемпионата страны и квалифицироваться в Лигу Европы. Такая задача вполне решаема. А уже в следующем сезоне болельщикам "Спартака" можно рассчитывать на то, что их любимая команда под руководством того же Аленичева будет бороться за более высокие места. Руководству клуба стоит больше доверять российскому специалисту, чтобы освободить его от психологического давления. Сейчас "Спартак" на верном пути", - сказал Кечинов.

    Источник: Известия

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    26.02.2016 13:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 февраля 2016, 17:04

      Не хотелось бы никого обидеть,но запомните РОСТОВ_ЧЕМПИОН,минимум 2 МЕСТО

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 февраля 2016, 16:03

      Ох ребята , как же вы ошибаетесь. В этом списке будет возможно ЦСКА, но под
      большим вопросом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 февраля 2016, 15:38

      получается:
      1.кони
      2.быки
      3.СП
      АРТАК

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 февраля 2016, 14:34

      С верного пути Спартаку сбиться раз плюнуть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 февраля 2016, 14:16

      пальцем в 0пу он попадёт!!! а дальше глубже...

      0
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