«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе полузащитника «Бенфики» за 60 миллионов

Вот из-за таких мешков растут трансферное цены. Игрок, который стоит максимум 1 млн., покупается за 60 млн. В таком случае Месси должен стоить уже минимум 500 млн. Скоро миллиардами будем крутить, вертеть..
Полузащитник "Бенфики" Ренату Санчес летом перейдет в "Манчестер Юнайтед".
Клубы достигли джентльменского соглашения, и 18-летний хавбек обойдется "дьяволам" в 60 миллионов евро.
Португальский клуб рассчитывает получить одним платежом сразу 40 миллионов.
В этом сезоне в активе Санчеса 16 матчей и два гола.