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    «Манчестер Юнайтед» договорился о переходе полузащитника «Бенфики» за 60 миллионов

    Полузащитник "Бенфики" Ренату Санчес летом перейдет в "Манчестер Юнайтед".

    Клубы достигли джентльменского соглашения, и 18-летний хавбек обойдется "дьяволам" в 60 миллионов евро.

    Португальский клуб рассчитывает получить одним платежом сразу 40 миллионов.

    В этом сезоне в активе Санчеса 16 матчей и два гола.

    Источник: Record

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    26.02.2016 11:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +84

      bw17 26 февраля 2016, 18:54

      Вот из-за таких мешков растут трансферное цены. Игрок, который стоит максимум 1 млн., покупается за 60 млн. В таком случае Месси должен стоить уже минимум 500 млн. Скоро миллиардами будем крутить, вертеть..

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 26 февраля 2016, 18:27

      чилси мешок, мыси мешок, писижи мешок, риал мешок!!1 опа еще один молодой пацан нате 60 млн. мда

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 февраля 2016, 18:11

      Португалы из ничего делают бабки. Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 26 февраля 2016, 15:02

      Лучше б сначала тренера сменили. Новый тренер сам определится, кто ему нужен.

      0
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 26 февраля 2016, 14:25

      этот парнишка это будущая звезда мирового размера . Только думаю, что бенфика рано его продает , хотя бы ещё один год подержали.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 февраля 2016, 13:32

      Луи бы лучше прогнали

      0
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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 26 февраля 2016, 13:31

      У ребят нет проблем с линией атаки. Почему бы и не взять полузащитника за такие деньги.

      1
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 26 февраля 2016, 13:10

      Глупо совершать такие трансферы...

      4
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      Рейтинг: +54

      саша кул > CSKA75875 26 февраля 2016, 13:41

      да ненекуда бабло девать

      -1
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