«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе полузащитника «Бенфики» за 60 миллионов

Полузащитник "Бенфики" Ренату Санчес летом перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Клубы достигли джентльменского соглашения, и 18-летний хавбек обойдется "дьяволам" в 60 миллионов евро.

Португальский клуб рассчитывает получить одним платежом сразу 40 миллионов.

В этом сезоне в активе Санчеса 16 матчей и два гола.