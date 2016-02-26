Гути: «За свои фильмы на поле Неймар заслуживает «Оскара»

Экс-полузащитник "Реала" Гути прокомментировал симуляцию на поле.

"Неймар, Альба и Алвес – не ныряльщики. Да, они всегда демонстрируют то, что нарушение против них было намного серьезнее, чем на самом деле. Неймар вообще заслуживает "Оскара" за то множество фильмов, что он показал на поле", - сказал Гути.