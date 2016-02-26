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    Гути: «За свои фильмы на поле Неймар заслуживает «Оскара»

    Экс-полузащитник "Реала" Гути прокомментировал симуляцию на поле.

    "Неймар, Альба и Алвес – не ныряльщики. Да, они всегда демонстрируют то, что нарушение против них было намного серьезнее, чем на самом деле. Неймар вообще заслуживает "Оскара" за то множество фильмов, что он показал на поле", - сказал Гути.

    Источник: Marca

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    26.02.2016 07:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 26 февраля 2016, 20:24

      Неймар не ныряльщик,он просто еще не научился уходить от стыков.А вот Криро по моему всегда их ищет! Даже когда его пальцем заденут,он старается упасть,чтобы заработать пенальти или штрафной! По мне дак это самый главный ...........

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 26 февраля 2016, 16:07

      Ну, игроку реала, даже бывшему - понятно - кто главный ныряльщик)

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 26 февраля 2016, 15:42

      Гути, сам был еще тем "ныряльщиком"...

      0
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      Рейтинг: +25

      медведь 102 26 февраля 2016, 13:17

      Некогда не видел чтобы Неймар нырял, но Неймар умеет очень хорошо финтовать

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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 26 февраля 2016, 13:00

      Я бы сказал больше, почти все игроки чемпионата Испании играют как принцессы. Не часто смотрю этот чемпионат, но тем не менее, много таких фильмов наблюдаю)))

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 26 февраля 2016, 11:47

      "Экс-полузащитник "Реала" - этим всё сказано)

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      Рейтинг: +22

      Igreks > mig28 26 февраля 2016, 14:14

      Открой глаза и прочитай что он говорит - что они не ниряльщики, он имеет ввиду что они реально получают по ногам, но не так сильно как дорисовуют картину судье чтоб он дал желтую опоненту....

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 февраля 2016, 10:19

      Как не печально,но и правда, многие игроки Барсы ведут себя как принцессы,так же, в принципе,как и игроки Реала

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 26 февраля 2016, 10:11

      Верно, верно говорит Guti Haz.

      -1
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