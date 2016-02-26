Гути: «За свои фильмы на поле Неймар заслуживает «Оскара»

Неймар не ныряльщик,он просто еще не научился уходить от стыков.А вот Криро по моему всегда их ищет! Даже когда его пальцем заденут,он старается упасть,чтобы заработать пенальти или штрафной! По мне дак это самый главный ...........
Экс-полузащитник "Реала" Гути прокомментировал симуляцию на поле.
"Неймар, Альба и Алвес – не ныряльщики. Да, они всегда демонстрируют то, что нарушение против них было намного серьезнее, чем на самом деле. Неймар вообще заслуживает "Оскара" за то множество фильмов, что он показал на поле", - сказал Гути.