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    Кин: «Игра Туре иногда раздражает»

    Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказался о действиях полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (3:1).

    "Яя Туре играет прекрасно, когда у него хорошее настроение. Сегодня ему предоставили много свободы для подключений к атакам.

    А вообще его игра раздражает, потому что я видел, как в некоторых матчах он просто был не готов. Ему не нравится возвращаться назад, он уже немного постарел", – отметил Кин в интервью ITV.

    Напомним, что в матче с "Динамо" Туре забил гол и отдал результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2016 08:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 26 февраля 2016, 15:48

      хотя кто там прокоментит мне неважно в принципе вы маню чтоли с арсеналом крутить будете , я б их не стал

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