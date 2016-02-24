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    Пеллегрини: «С «Динамо» будем играть почти тем же составом, что и в последнем матче АПЛ»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини рассказал о планах на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

    "Мы выйдем примерно в таком же составе, как в последнем матче в Премьер-лиге. Нам пришлось принять трудное решение по матчу против "Челси" в Кубке Англии. У меня было только 13 игроков первой команды, мы не могли потерять еще кого-то. Так что пришлось пожертвовать одним из турниров. Но в остальных соревнованиях мы собираемся бороться до конца. Мы заняли первое место в своей группе и собираемся пройти в этом турнире как можно дальше", – сказал Пеллегрини.

    Также наставник заявил, что не думает о своем уходе из клуба и сосредоточен на достижении нужного результата.

    "Уход из клуба по окончании сезона для меня не стал проблемой. Все игроки понимают, что перед нами стоят очень важные задачи в Лиге чемпионов и в Премьер-лиге, поэтому мы должны показывать хороший футбол в каждом матче. Для нас все просто – мы всего лишь должны сосредоточиться на выполнении задач.

    Я не думаю о будущем, а думаю только о предстоящем матче. Главное для меня – игра команды в Киеве. Я хочу, чтобы игроки показали все, на что способны. Мы понимаем, что это всего лишь первый матч, но должны сыграть на максимуме, чтобы облегчить задачу в ответной встрече".

    Источник: УЕФА

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    24.02.2016 19:00
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