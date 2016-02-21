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    Агент Гамшика: «Нам не интересны даже самые выгодные предложения из Китая»

    Агент Юрай Венглош, представляющий интересы полузащитника "Наполи" Марека Гамшика, рассказал, что игрока с особым рвением пытались переманить к себе китайские клубы.

    "Нам действительно поступали более, чем выгодные предложения от китайских клубов, однако мы даже не брали их во внимание.

    Гамшик пользуется бешеной популярностью на рынке Китая, и это в порядке вещей, что клубы проявляли недюжинное стремление его заполучить.

    Тем не менее, все мысли Марека сосредоточены только на "Наполи". Вместе с ним он хочет завоевать скудетто", – сказал Венглош.

    Источник: Football Italia

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    21.02.2016 22:35
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