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    Тренер «Шрусбери»: «Трудные времена в «МЮ»? Мы питаемся бутербродами из местной забегаловки и стираем свою форму»

    Главный тренер "Шрусбери Таун", ведущего борьбу за выживание в английской Лиге 1, Микки Меллон на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" с насмешкой отреагировал на слова журналистов о том, что "красные дьяволы" переживают тяжелое время.

    "Трудные времена в "МЮ"? Думается, я строю уже свою четвертую команду за сезон. В первый же месяц мы потеряли пять игроков. И, как бы, тебе нужно найти других, но ты не можешь купить их.

    У нас нет тренировочной базы, мы получаем бутерброды из местной забегаловки, суп к моменту доставки обычно остается еле теплым, еще мы сами стираем свою форму. Но мы по-прежнему считаем себя довольно успешными, ведь мы в футболе.

    Я как большой ребенок, когда речь заходит о футболе. Я хочу, чтобы мои футболисты верили в успех. Ненавижу, когда игроки теряют амбиции. Без них и мотивации сложно чего-то добиться", - отметил Меллон.

    Источник: Goal.com

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    21.02.2016 14:24
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