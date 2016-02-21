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    Гацкан: «Новички «Ростова» без проблем влились в коллектив, к ним нет претензий»

    Капитан "Ростова" полузащитник Александр Гацкан рассказал о том, как проходит подготовка команды ко второй половине сезона.

    "Ребята выкладываются на сто процентов во время каждой тренировки, никто не расслабляется. Уже готовимся к игре против "Крыльев Советов". Да, есть травмированные, но это нормальный процесс для сборов. Главное, чтобы к возобновлению сезона мы подошли в оптимальном состоянии.

    Нагрузки? Ничего страшного. Они помогут достичь результата, который мы перед собой ставим. Что касается новичков, то они без проблем влились в коллектив. К ним вообще нет претензий, все хорошо", - сказал Гацкан.

    Источник: ФК «Ростов»

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    21.02.2016 13:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 февраля 2016, 13:45

      Готовтесь,Ростов-чемпион!!!

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 22 февраля 2016, 09:32

      Ну стать чемпионом будет тяжело))) Надеюсь приложат максимум усилий! Надо постараться зацепиться за евро кубки!

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