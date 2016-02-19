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    Пеллегрини: «С «Челси» в Кубке Англии будут играть дублеры»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини рассказал о планах на матч Кубка Англии против "Челси".

    "К сожалению, сейчас у нас есть только 13 здоровых футболистов основного состава. В среду нас ждет игра в Лиге чемпионов, поэтому нужно определиться, кто из них сможет выйти на поле в Кубке. Я уже говорил раньше, что если вы хотите облегчить клубам АПЛ выступление в Лиге чемпионов, то матч Кубка должен играться в субботу, но по разным причинам это невозможно.

    Для нас важны все турниры, а Кубок Англии – особенно. Но при этом наш приоритет – это Лига чемпионов, и поэтому с "Челси" сыграют дублеры", – сказал Пеллегрини.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2016 23:17
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