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    Булыкин: «Локомотив» оштрафовал Тарасова, потому что хочет избежать санкций со стороны УЕФА»

    Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал о своем отношении к поступку полузащитника железнодорожников Дмитрия Тарасова, который сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина. За это хавбек был оштрафован своим клубом на 300 тысяч евро. Также "Локомотиву" и Тарасову грозят санкции от УЕФА.

    - Как относитесь к поступку Дмитрия Тарасова?

    - Отрицательно. Спорт - не место для таких провокаций. Чего он хотел этим добиться, непонятно.

    - Обоснован ли штраф в 300 тысяч евро со стороны клуба?

    - Думаю, таким образом "Локомотив" хочет избежать санкций со стороны УЕФА в отношении клуба, хотя такого большого штрафа не будет. При этом УЕФА накажет футболиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2016 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:29

      Не факт, что Локо реально накажет Тарасова, ага.

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