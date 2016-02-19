Кин: «Азар ведет себя, как избалованный ребенок»

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал полузащитника "Челси" Эдена Азара, который обсудил свой возможный переход в "ПСЖ" перед матчем.

"Я не понимаю этих игроков. В прошлом году он продлил свой контракт еще на пять лет, и мы видели, как он хорош. Затем он начинает обсуждать эту глупость накануне большой игры?

Будь я его одноклубником, я бы как следует поколотил его. Старшим игрокам следует с ним поговорить.

Талантливый, талантливый парень, но он ведет себя, как избалованный ребенок. Это немыслимо", - сказал Кин.