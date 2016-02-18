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    Халилович пока не думает возвращаться в «Барселону»

    Хавбек хихонского "Спортинга" Ален Халилович не думает о возвращении в стан каталонской "Барселоны". Напомним, что именно чемпион Испании владеет правами на футболиста.

    "Не думаю о своем будущем прямо сейчас. Считаю, что самое главное сейчас - делать все для успеха "Спортинга" и все мои мысли о следующем матче. Впереди еще много матчей, а после этого я должен буду помочь Хорватии на Евро-2016. Пока не думаю о моих будущих играх за "Барселону", - сказал он.

    В Испанию хорватский футболист перебрался в 2014 году, а прошлым летом Халилович отправился в аренду в "Спортинг".

    Источник: Goal.com

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    18.02.2016 15:34
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