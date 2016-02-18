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    LifeNews: Тарасова заставили надеть футболку с Путиным

    Скандал, связанный с поступком хавбека "Локомотива" Дмитрия Тарасова в Стамбуле, продолжает набирать обороты. Как сообщает источник, футболист надел майку с изображением президента России Владимира Путина по совету президента клуба Ольги Смородской.

    "Идея с самого начала принадлежала Ольге Юрьевне Смородской. И выбор пал именно на Тарасова по двум причинам. Во-первых, это самый раскрученный в СМИ футболист клуба. Во-вторых, Тарасов входит в узкий круг приближенных к Смородской игроков, от которых она узнает обо всем, что творится в команде.

    "Локомотиву" грозят серьезные санкции, через которые уже прошло "Динамо", а именно лишение права участвовать в еврокубках. Это серьезный удар по имиджу клуба. Поэтому Смородской и нужны были аргументы, которые можно было бы занести в актив.

    По предположению Смородской, акция с Тарасовым могла принести ей в этом плане определенные политические дивиденды", – рассказал источник.

    Источник: Life

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    18.02.2016 13:43
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 февраля 2016, 23:34

      Женщина на корабле...а вообще история раздутая из ничего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 20 февраля 2016, 16:16

      Пишите о футболе!А раздувайте из пустяка, непонятно что!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4828

      neveldomha 19 февраля 2016, 12:17

      Бред. Не надо оправдывать идиотизм Тарасова.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      1389 18 февраля 2016, 22:21

      циркебаный

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Football.ru 18 февраля 2016, 22:09

      Тарасов виноват и нет.Я запутался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Shpunt 18 февраля 2016, 19:45

      если это так, пусть горят в аду оба! галимые проститутки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 февраля 2016, 19:23

      вобщем обе Оли виноваты)...нарядили парня...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 февраля 2016, 19:20

      а может тарасов просто хотел поменяться майками ...как это обычно делают многие футболисты))...но желающих в бешикташе не нашлось))

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 февраля 2016, 19:03

      вывели на чистую воду)...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 18 февраля 2016, 18:52

      Выясняется, что он еще и стукач?!!! Ну, давай, тарасов, выкинь еще что-нибудь в этом роде. Глядишь, узнаем еще чего-то про тебя...

      3
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