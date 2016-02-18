Ибрагимович готов к переезду в Англию

В ближайшее межсезонье шведская звезда "ПСЖ" Златан Ибрагимович может сменить клубную прописку на английскую.

"У меня есть еще три месяца по контракту с "ПСЖ". Кто знает, что может произойти потом? Могу ли я оказаться в Премьер-лиге? Скажу лишь, что я в хорошей форме", - заявил Ибрагимович.

Известно, что сразу несколько клубов готовы рассмотреть вариант приглашения Ибрагимовича в свой состав. Среди них называются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал".