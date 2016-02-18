Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович готов к переезду в Англию

    В ближайшее межсезонье шведская звезда "ПСЖ" Златан Ибрагимович может сменить клубную прописку на английскую.

    "У меня есть еще три месяца по контракту с "ПСЖ". Кто знает, что может произойти потом? Могу ли я оказаться в Премьер-лиге? Скажу лишь, что я в хорошей форме", - заявил Ибрагимович.

    Известно, что сразу несколько клубов готовы рассмотреть вариант приглашения Ибрагимовича в свой состав. Среди них называются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал".

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2016 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 18 февраля 2016, 19:00

      В Арсенал? Да, видать, есть еще пороху у Златана в пороховнице, и, по ходу, немало

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 18 февраля 2016, 18:13

      Уже стар,опасно будет его подписывать,может больше не заиграет на таком уровне,да и в Англии чемпионат намного энергозатратнее.Во Франции все бояться ПСЖ и выходят на поле с дрожью в коленках,а в АПЛ бьются даже аутсайдеры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Aviator95 18 февраля 2016, 16:56

      хотелось бы чтобы перешел в Арсенал, помоему это отличный для него вариант)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 февраля 2016, 14:38

      Это называется подогревать интерес к себе, ага.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11