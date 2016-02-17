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    Оланаре: «Мы с Мусой – лучшие друзья в сборной Нигерии»

    Новичок ЦСКА нападающий Аарон Оланаре дал первое интервью после подписания договора аренды с московским клубом.

    – Аарон, добро пожаловать в ПФК ЦСКА! Ты уже потренировался немного с командой, какие впечатления?

    – Во-первых, должен сказать спасибо всем в клубе за то, что так хорошо приняли меня. Я давно этого хотел, мне всегда нравилась эта команда, и вот наконец я оказался в ней.

    – Что скажешь про уровень футболистов?

    – Все ребята — большие мастера, и уже успели набрать отличную форму после паузы. Но я не удивлен, потому что давно внимательно слежу за командой. Видел немало матчей даже в Китае.

    – Почти все иностранные игроки, когда приезжают в Россию, отмечают первым делом, что против российских защитников невероятно трудно играть.

    – Ну, это я и до прихода знал. Конечно, я не думаю, что сразу же начну забивать по три за игру, но все-таки, мне кажется, у меня есть представление о том, как надо действовать. По крайней мере, кое-какие важные выводы по тем нескольким тренировкам в команде для себя я уже сделал.

    – У нас играет твой земляк, Ахмед Муса. Нет сомнений, что это большой плюс для тебя.

    – О, я безумно этому рад! Ахмед классный парень, мы и в сборной Нигерии с ним лучшие друзья. Он, кстати, тоже очень рад моему приходу. Уверен, рядом с ним мои дела пойдут еще лучше, – сказал Оланаре.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.02.2016 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 февраля 2016, 05:35

      вот у лыжников будет парочка-гусь да гагарочка)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 23:09

      Чёй-то вспомнилось от Шнура: ЗОЖ - это 3,14здёж!

      -3
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