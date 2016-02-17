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Агент: «Скорее всего, Измайлов продолжит карьеру в Европе»

17 февраля 2016, 18:13

Агент полузащитника Марата Измайлова Паулу Барбоза рассказал, что его клиент пока что не нашел себе новый клуб.

"Ситуация пока не поменялась. Ждем лучших предложений. Хочется получить интересный вариант, особенно в спортивном плане. Надеюсь, в феврале все решится. Скорее всего, Марат продолжит карьеру в Европе. Россия? Были варианты, но Марату они не подошли. Клубы называть не буду – это неправильно. Он не посчитал их интересными. Сейчас футболист живет и тренируется в Португалии. Мыслей о завершении карьеры у него нет", – сказал Барбоза.

Напомним, что в данный момент 33-летний Измайлов является свободным агентом и может достаться новому клубу бесплатно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Измайлов Марат
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