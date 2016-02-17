Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА открыл «дело Тарасова»

    УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство по поводу действий хавбека "Локомотива" Дмитрия Тарасова.

    Напомним, что футболист продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина, после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

    Действия Тарасова нарушают регламент УЕФА, который запрещает публичное демонстрирование маек с политическими слоганами.

    За это полузащитник может быть наказан дисквалификацией на срок до 10 матчей. Вердикт будет вынесен 17 марта.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2016 16:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 17 февраля 2016, 18:38

      А если бы там Абама на майке был кто нибудь рискнул бы дисквалификацию дать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 18:20

      Помнится, на ОИ-36 в Берлине немецкие чемпионы зиговали фюреру прямо с пьедестала почёта. И никакой МОК и прочие господа словом не обмолвились.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11