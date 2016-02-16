Дюрица: «Силы были, но не хватило уверенности»

Защитник "Локомотива" Ян Дюрица ответил на вопросы после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

– Команде действительно не хватило игрового тонуса?

– Не думаю, что дело в этом. У нас были игры на сборах, мы много тренировались. Будем готовиться и исправлять ситуацию в ответной встрече.

– Результат позволяет надеяться на выход в следующий раунд?

– Конечно, это же футбол! Может произойти что угодно.

– Показалось, что "Локомотив" начал уставать уже к концу первого тайма. Не хватило сил?

– Да нет, силы были. Не хватило уверенности. В атаке играл один Шкулетич, ему было тяжело. Но ничего, мы посмотрим матч, разберeм ошибки и настроимся на ответную встречу.

– Полные трибуны мешали?

– Наоборот, всегда приятно играть при полных трибунах, – сказал Дюрица.