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    Роналду: «Объятия и поцелуи с одноклубниками для меня не имеют значения»

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает, что отношения с одноклубниками вне поля не имеют большого значения.

    "Если вы говорите, что дружба между Месси, Неймаром и Суаресом важна, а между мной, Бэйлом и Бензема таких отношений нет, то это только из-за того, что вы написали или прочитали. Объятия, поцелуи… Для меня все это не имеет значения. Я хочу побеждать с Бэйлом и Бензема на поле, а не приглашать их в гости на обед.

    Когда мы выиграли Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед", я не разговаривал с некоторыми игроками, но на поле все было по-другому", – сказал Роналду.

    Источник: Twitter

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    16.02.2016 21:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 февраля 2016, 00:47

      Всё верно!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 16 февраля 2016, 23:57

      Не совсем я его долюбливаю,но все по делу сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 16 февраля 2016, 22:14

      На Руни намекает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 февраля 2016, 22:00

      Потому что обнимает и целует он своего друга из Марокко

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3418

      FRZZ > Asbjorn 16 февраля 2016, 22:13

      А ты держал свечку?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      veltrener > Asbjorn 17 февраля 2016, 05:20

      не зря поговаривали что он заднеприводный и под хвост регулярно балуется

      0
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