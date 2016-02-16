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    Тиаго Силва ждет Неймара в «ПСЖ»

    Защитник "ПСЖ" Тиаго Силва признался, что звал в Париж форварда "Барселоны" Неймара во время церемонии вручения "Золотого мяча"-2015, где номинантом был Неймар, а приз достался Лионелю Месси.

    "В Цюрихе я предлагал ему поиграть со мной в Париже. Он засмеялся и сказал, что после окончания сезона посмотрит, как все сложится. Уже в следующем году Неймар будет лучшим в мире и заменит на этом посту Месси. Он силен, умен, техничен", – признался Тиаго Силва.

    Напомним, что сегодня стало известно о возможном скором продлении контракта Неймара с "Барселоной".

    Источник: Le Parisien

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    16.02.2016 10:10
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 февраля 2016, 11:23

      Пусть дальше ждет

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