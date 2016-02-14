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    Милнер: «Сегодняшняя победа была нам необходима»

    Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер прокомментировал разгромную победу над "Астон Виллой" (6:0) в поединке 26-го тура АПЛ, отметив, что добытый результат придаст команде уверенности.

    "Нам было необходимо выигрывать в свете последних неудач. Важно было выполнить работу, к тому же кое-кто из парней восстановился после повреждений и начал тренироваться.

    В сегодняшнем матче у нас выходило все, эту игру нужно использовать как трамплин для дальнейших побед. С помощью добытого результата мы укрепим уверенность в себе перед финальной стадией сезона", – сказал Милнер.

    Источник: BBC

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    14.02.2016 20:25
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