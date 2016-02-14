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    Раньери: «Думаю, в равных составах «Лестер» бы одержал победу»

    Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился своими первыми впечатлениями после поражения от лондонского "Арсенала" (1:2) в матче 26 тура английской Премьер-лиги.

    "Фантастический матч, игра была очень быстрой. В равных составах, думаю, нам бы удалось удержать победу. В эпизодах с обеими желтыми карточками Симпсона были фолы, но они не тянули на желтые карточки. Не понимаю, почему судья удалил его?

    Арсенал – фантастическая команда, но мы контролировали ход игры. Они оказались хитрее нас в эпизоде с победным голом. Мы играли на победу и играли неплохо. Но мы потерпели поражение, поэтому стоит отдать должное нашим соперникам. Мы все еще на вершине таблицы. Теперь мы сосредоточены на "Норвиче", - сказал итальянец.

    Источник: Goal.com

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    14.02.2016 18:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 15 февраля 2016, 12:21

      У Лестера фантастическая контратака. Сегодня ни у кого в АПЛ нет средства против нее. Единственный, кто вчера смог этому противостоять, будучи в равных составах, это Чех. Удаление многое предрешило. Но по сути, ничья была бы справедливым итогом, так как даже в неравных составах оборона Лестера была на высоте.

      0
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      Рейтинг: -7

      I fuck glor 14 февраля 2016, 23:06

      Не было бы левого пенальти проиграли бы в сухую, хватит бред говорить уже.

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      Рейтинг: +788

      JI e x a 14 февраля 2016, 21:42

      Но как бы там ни было, надо констатировать, что Лестер очень хорош. Удивительно, как команда, чуть не вылетевшая в том сезоне, в этом сезоне демонстрирует такую скорость мышления и тактическую выучку на поле. Люди-то те же. Одним словом, очень удачный симбиоз тренера и команды попался. Я думаю, такой Лестер даже в ЛЧ смог бы побороться за выход из группы

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      Рейтинг: +788

      JI e x a 14 февраля 2016, 21:39

      Судейство сегодня очень спорное. Непонятные пенальти и КК повлияли на ход игры. После первого тайма должно было быть 0 0 и игра должна была быть совершенно другой, но судья внес свои коррективы. Я считаю, что в этой игре судья напортачил, но тем не менее, не думаю, что против того Арсенала, который был во втором тайме, ЛС что-то смог бы сделать. В лучшем случае-ничья, но за победу говорить.... Это эмоции, господин Раньери

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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 14 февраля 2016, 19:34

      Согласен потому что в момент удаление там на вторую желтую не тянет(Фол Симпсона)Лестер играли гораздо лучше до удаления поэтому Раньери прав помоему

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      Рейтинг: +48

      wattman > Chelsea 1997 14 февраля 2016, 20:12

      Это новые правила какие-то? Когда это удар по ногам + срыв атаки не тянул на желтую? Симпсон просто не успевал за Санчесом, вот и все. Делал что мог.

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      Рейтинг: +421

      LMI 14 февраля 2016, 18:51

      Нет - не думаю. Раньере конечно обидно, понять можно. Но Арсенал сегодня был хорош и как всегда не всегда точен и эффективен. Тем не менее - мы сегодня явно желали победить и победили. И еще раньше могли бы это сделать если бы не Шмейхель, особенно в моменте с Жиру. Но Лестер хорош - это факт, команда смотрится молодцом

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      Рейтинг: +48

      wattman > LMI 14 февраля 2016, 20:13

      Если бы в этом сезоне все судьи не договорились за игру рукой ничего не ставить, то такой счет был бы еще в первом тайме.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 февраля 2016, 18:20

      Полностью согласен.

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