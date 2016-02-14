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    Брайтнер: «Гвардиола не сможет купить для «Манчестер Сити» всех игроков для победы в ЛЧ»

    Легенда "Баварии" Пауль Брайтнер выразил мнение, что нынешний главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола своим приходом в "Манчестер Сити" не сможет помочь английской команде выиграть Лигу чемпионов.

    "Он не сможет скупить всех игроков, которые "Манчестер Сити" нужны для того, чтобы доминировать в Лиге чемпионов. Они могут купить несколько посредственных игроков за 15 или 60 миллионов фунтов стерлингов, но они не будут расти, не будут прогрессировать в составе "Манчестер Сити".

    Им нужно подождать хотя бы три-пять лет. Подождать пока кто-нибудь из тех, кому сейчас 18-19 лет проявит необходимый талант и способность вырасти в звезду мирового уровня. Тогда у них появится возможность скупить следующее поколение суперзвезд.

    Но в ближайшие два-три года не вижу варианта, при котором команда из английской Премьер-лиги выиграла бы Лигу чемпионов", - заявил Брайтнер.

    Источник: Goal.com

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    14.02.2016 13:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 16:52

      Ну, соглашусь.

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      Рейтинг: +1055

      3ton 14 февраля 2016, 15:56

      там 3-4 игрока надо купить . В нападение надо игрок Агуэро и выкинуть Демичелиса и купить 2 хороших защитника и надо замена Туре

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 февраля 2016, 15:30

      Не согласен...можно купить хороших игроков и они заиграют в клубе АПЛ!Так бывает...)))

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