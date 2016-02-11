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    Вернидуб: «Уход Пилявского в «Рубин» - доказательство того, что в «Заре» никто никого не держит»

    Наставник "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал уход из команды Андрея Пилявского, который пополнил ряды "Рубина".

    "Футболисты знают, что никто никого в "Заре" удерживать не будет. Если есть интерес к тому или другому игроку, то это лишь говорит о том, что мы на правильном пути. Сейчас жизнь такова, что любой футболист должен добросовестно работать и правильно распределять свои силы.

    К чему я веду? Свежий пример – уход Пилявского, накануне подписавшего контракт с "Рубином". Но жизнь продолжается. Надеюсь, что его позицию закроет приглашенный в команду бразильский защитник Рафаэль Форстер", - сказал Вернидуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    11.02.2016 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 15:34

      Ахахаха, и не удержит, ага. Разбегается Украйна по всему свету.

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