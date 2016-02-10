Умер Анатолий Ильин

Сегодня в возрасте 84 лет ушел из жизни советский футболист Анатолий Ильин. Об этом сообщил Евгений Ловчев.

"Пришло печальное известие. Умер великий спартаковец, легенда советского футбола, автор золотого гола на Олимпиаде 1956 года Анатолий Ильин", – сказал Ловчев.

Ильин выиграл Олимпийские игры 1956 года в составе сборной СССР, пять раз становился чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка страны.