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    Умер Анатолий Ильин

    Сегодня в возрасте 84 лет ушел из жизни советский футболист Анатолий Ильин. Об этом сообщил Евгений Ловчев.

    "Пришло печальное известие. Умер великий спартаковец, легенда советского футбола, автор золотого гола на Олимпиаде 1956 года Анатолий Ильин", – сказал Ловчев.

    Ильин выиграл Олимпийские игры 1956 года в составе сборной СССР, пять раз становился чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка страны.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.02.2016 21:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 22:55

      В 1955 году забил победный мяч в товарищеском, но запредельно принципиальном матче СССР - ФРГ (действующий чемпион мира) 3:2 на московском стадионе «Динамо». Вроде бы все советские игроки, участвовавшие в том матче получили право прибрести автомобили Победа вне очереди.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 10 февраля 2016, 21:42

      Пусть земля ему будет пухом!

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