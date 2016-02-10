Ринат Билялетдинов: «Зенит» - главный претендент на титул чемпионов»

Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов считает "Зенит" главным претендентом на титул даже несмотря на шестое место, которое занимает команда.

"Зенит" – главный претендент на чемпионство. Разница между командами в семь очков? На кону 36 очков – 12 туров. Понятно, все их не возьмешь, но семь очков не так уж и много, как может показаться. Две игры не выиграл — и у тебя на пятках уже висят.

Почему ЦСКА очень непросто будет удержаться? Страндберг пока сыроват. Может, команда найдет нападающего, но адаптироваться с ходу будет сложно. Хоть у "армейцев" огромный опыт положительной селекционной работы. Там и Вагнер Лав, и Нецид, был период, когда он очень неплохо выступал. Время до конца заявочной кампании еще есть. Без глубины в атаке придется сложно", - сказал Билялетдинов.