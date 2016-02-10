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    Ринат Билялетдинов: «Зенит» - главный претендент на титул чемпионов»

    Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов считает "Зенит" главным претендентом на титул даже несмотря на шестое место, которое занимает команда.

    "Зенит" – главный претендент на чемпионство. Разница между командами в семь очков? На кону 36 очков – 12 туров. Понятно, все их не возьмешь, но семь очков не так уж и много, как может показаться. Две игры не выиграл — и у тебя на пятках уже висят.

    Почему ЦСКА очень непросто будет удержаться? Страндберг пока сыроват. Может, команда найдет нападающего, но адаптироваться с ходу будет сложно. Хоть у "армейцев" огромный опыт положительной селекционной работы. Там и Вагнер Лав, и Нецид, был период, когда он очень неплохо выступал. Время до конца заявочной кампании еще есть. Без глубины в атаке придется сложно", - сказал Билялетдинов.

    Источник: Спорт FM

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    10.02.2016 09:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 10 февраля 2016, 11:08

      Закусывать надо лучше.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 февраля 2016, 10:16

      Ринат поцеловал и думает может в Зенит пригласят.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 февраля 2016, 10:01

      То же самое я могу сказать и о любой другой команде из первой шестерки.

      1
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      Рейтинг: +18

      klkl 10 февраля 2016, 09:39

      Надо Ринату с наркотой завязывать

      -1
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