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    Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»

    Главный тренер "Модены" Эрнан Креспо заявил, что он рад неудачной работе наставника "Валенсии" Гари Невилла.

    "Смотреть футбол по телевизору и быть тренером это совсем разные вещи. Я счастлив, что у Невилла ничего не получается в "Валенсии". Я помню, как он жестко критиковал игроков и других тренеров, когда был экспертом", — сказал Креспо.

    Напомним, что "Валенсия" не выиграла ни одного матча в чемпионате Испании под руководством Невилла и опустилась уже на 14 место.

    Источник: Goal.com

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    10.02.2016 00:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +271

      artem 81 10 февраля 2016, 10:51

      На себя бы посмотрел специалист

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 10 февраля 2016, 09:52

      Надо Бубнову дать команду какую-нибудь, пусть наш эксперт себя покажет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 февраля 2016, 01:17

      Он вообще не об этом,речь о высказываниях и жесткой критике игроков,тренеров команд,которые плохо играли и т.д

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 февраля 2016, 00:41

      У Креспо у самого то получается? 19 место в серии Б

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