Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»

Главный тренер "Модены" Эрнан Креспо заявил, что он рад неудачной работе наставника "Валенсии" Гари Невилла.

"Смотреть футбол по телевизору и быть тренером это совсем разные вещи. Я счастлив, что у Невилла ничего не получается в "Валенсии". Я помню, как он жестко критиковал игроков и других тренеров, когда был экспертом", — сказал Креспо.

Напомним, что "Валенсия" не выиграла ни одного матча в чемпионате Испании под руководством Невилла и опустилась уже на 14 место.