Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маскерано: «Наша команда функционирует как блок»

    Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано уверен в том, что успехи его команды обусловлены прежде всего командной игрой.

    "Очевидно, что наша команда функционирует как блок, а не как отдельные друг от друга части. В предыдущем сезоне нам это принесло очень хорошие результаты. Думаю, что в нынешнем сезоне мы действуем в этом ключе намного удачнее. Наш стиль игры требует, чтобы все игроки выполняли оборонительные функции. В футболе "Барселоны" нет слишком много секретов, и все знают, как мы играем", — говорит аргентинец.

    В текущем розыгрыше Примеры Маскерано провел 18 матчей, в которых получил четыре желтые карточки.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2016 07:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11