Болельщик «Ливерпуля»: «Будем и дальше устраивать забастовки»

ха!!! а Сандерленд то отыгрался после 77 минуты! со счета 2-0!!!
так что делайте выводы господа!)))
Болельщики "Ливерпуля" сообщили, что планируют и дальше устраивать забастовки против повышения цен на билеты.
Так, фанаты планируют покинуть трибуны на 77-й минуте и на матчах с "Манчестер Сити" и "Челси".
"Мы довольны вчерашней демонстрацией и количеством фанатов, которые ее поддержали. Этот момент показал наше единство и общее разочарование.
Протест нацелен на владельцев клуба. Он дает понять, что болельщики обозлены, и эта демонстрация – только начало.
Впереди игры с "Манчестер Сити" и "Челси", где у нас будет возможность еще громче о себе заявить", - сказал представитель фанатов Джей Маккена.
Напомним, что стоимость билетов вырастет с 59 фунтов (78 евро) до 77 фунтов (101 евро).