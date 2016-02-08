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    Болельщик «Ливерпуля»: «Будем и дальше устраивать забастовки»

    Болельщики "Ливерпуля" сообщили, что планируют и дальше устраивать забастовки против повышения цен на билеты.

    Так, фанаты планируют покинуть трибуны на 77-й минуте и на матчах с "Манчестер Сити" и "Челси".

    "Мы довольны вчерашней демонстрацией и количеством фанатов, которые ее поддержали. Этот момент показал наше единство и общее разочарование.

    Протест нацелен на владельцев клуба. Он дает понять, что болельщики обозлены, и эта демонстрация – только начало.

    Впереди игры с "Манчестер Сити" и "Челси", где у нас будет возможность еще громче о себе заявить", - сказал представитель фанатов Джей Маккена.

    Напомним, что стоимость билетов вырастет с 59 фунтов (78 евро) до 77 фунтов (101 евро).

    Источник: Independent.ie

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    08.02.2016 08:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +117

      Marchen 8 февраля 2016, 13:07

      ха!!! а Сандерленд то отыгрался после 77 минуты! со счета 2-0!!!
      так что делайте выводы господа!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 8 февраля 2016, 09:50

      Ну х.з, произведёт ли эффект такой вид забастовки!? За билеты деньги всё равно отданы. Вот если вообще пару-тройку матчей стадион будет пустым, то лишь тогда владельцы стадиона (или кто там) задумаются пересмотреть цены за билеты.

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 8 февраля 2016, 09:40

      В Ростове по 200р не ходят

      0
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Лыков 8 февраля 2016, 15:30

      Так в Ростове и нечего смотреть(в смысле футбола)!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 8 февраля 2016, 08:37

      охренеть цены) меня 400р жаба давит заплатить на стадион сгонять))

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Karpathian 8 февраля 2016, 14:20

      Бомж?

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > джон базелон 8 февраля 2016, 14:50

      Мажор?

      0
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