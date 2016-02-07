Зума получил травму после неудачного приземления в матче с «МЮ»

Защитник "Челси" Курт Зума покинул поле на носилках после травмы, полученной в поединке 25-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:1). Француз неудачно приземлился на газон после верховой борьбы на 55-й минуте, в результате чего его нога приняла неестественное положение.

twit text — FantasyFooty Updates (@Fpl_Updates) 7 февраля 2016