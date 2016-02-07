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    Зума получил травму после неудачного приземления в матче с «МЮ»

    Защитник "Челси" Курт Зума покинул поле на носилках после травмы, полученной в поединке 25-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:1). Француз неудачно приземлился на газон после верховой борьбы на 55-й минуте, в результате чего его нога приняла неестественное положение.

    Источник: Twitter

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    07.02.2016 22:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 8 февраля 2016, 01:02

      Я не болельщик Челси , но когда случаются такие не приятности в матче искренне сочувствуешь ! Скорейшего выздоровления Зуме !!!!

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      Рейтинг: +53

      ceret 7 февраля 2016, 23:42

      надеюсь не серьёзная травма.Здоровье Зуме

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      Рейтинг: +806

      тигрик 7 февраля 2016, 22:46

      Выздоравливай поскорее

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