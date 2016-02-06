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    Покеттино: «Нам нужно успокоиться»

    Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча 25-го тура АПЛ против "Уотфорда" (1:0). Эта победа вывела "шпор" на вторую строчку в таблице турнира.

    "Нам нужно успокоиться. У нас хорошее турнирное положение, но с самого начала сезона нашей философией было движение шаг за шагом. У нас очень молодой состав, так что очень важно продолжать движение от игры к игре и быть готовыми сражаться.

    Нужно быть осторожными и всегда работать одинаково. В футболе никогда нельзя останавливаться. Мы должны быть более хладнокровны, мы сегодня создали много моментов и могли забивать больше.

    У нас есть представление о том, как мы хотим строить команду на будущее, и сейчас важно донести эту философию до игроков", – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    06.02.2016 20:51
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