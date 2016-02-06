Конкурс прогнозов: запускаем тестовую версию!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 11:22
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    Комментарии291
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    • ...
      Рейтинг: +21

      стасbr 27 февраля 2016, 21:55

      расчитайте эмполи-рома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      стасbr 27 февраля 2016, 21:15

      расчитайте чемпионат португалии поскорее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      стасbr 27 февраля 2016, 16:51

      расчитайте чемпионат турции

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1055

      3ton > стасbr 27 февраля 2016, 16:54

      такая же "хня"
      рассчитайте два турецких матча , пожалуйста ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 27 февраля 2016, 08:23

      Не знаю, писалось или нет, есть идея увеличить минимальные ставки с каждым дивизионом. 10-ый - пускай остаётся 10 болларов, 9-ый - уже 20, 8-ой - 40. Это помимо тех предложений ниже.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 27 февраля 2016, 01:23

      Чуваки, а когда появится возможность добавить несколько клубов в "Моя команда"?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 26 февраля 2016, 23:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      23:05 Олимпиакос 1 - 2 Андерлехт ТБ 2.5 100 x1.9Проигрыш
      почему???????????
      ????????????????

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      denis_klevtsoff > grafff 27 февраля 2016, 01:19

      ставки на основное время

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 февраля 2016, 22:25

      Очков много, матчей мало, зачем такие ограничения

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Tonka88 26 февраля 2016, 08:03

      23:05 Манчестер Юн 5 - 1 Мидтьюлланд
      Победа 1 100 x1.23
      Расчитайте пож.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 26 февраля 2016, 01:28

      расчитайте 23:05 Манчестер Юн 5 - 1 Мидтьюлланд

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      denis_klevtsoff > DblMok3 26 февраля 2016, 02:32

      аналогично

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      стасbr 25 февраля 2016, 17:03

      а какие призы вообще будут

      0
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      ...
      Рейтинг: +31

      BadrHary > стасbr 26 февраля 2016, 15:26

      билет на поезд до магадана гы гы гы

      2
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      ...
      Рейтинг: +21

      стасbr > BadrHary 27 февраля 2016, 16:53

      в магадан поезд не ходит ахахах

      0
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