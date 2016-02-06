Конкурс прогнозов: запускаем тестовую версию!

расчитайте эмполи-рома
Перейти на страницу Конкурса прогнозов
Почитать правила Конкурса прогнозов
Посмотреть доступные матчи для ставок
Перейти на страницу Конкурса прогнозов
Почитать правила Конкурса прогнозов
Посмотреть доступные матчи для ставок
расчитайте эмполи-рома
расчитайте чемпионат португалии поскорее
Не знаю, писалось или нет, есть идея увеличить минимальные ставки с каждым дивизионом. 10-ый - пускай остаётся 10 болларов, 9-ый - уже 20, 8-ой - 40. Это помимо тех предложений ниже.
Чуваки, а когда появится возможность добавить несколько клубов в "Моя команда"?
Очков много, матчей мало, зачем такие ограничения
23:05 Манчестер Юн 5 - 1 Мидтьюлланд
Победа 1 100 x1.23
Расчитайте пож.