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    Широков перейдет в ЦСКА 8-9 февраля

    Капитан сборной России полузащитник Роман Широков вскоре присоединится к ЦСКА.

    "Как я понимаю, развязка близка. В начале следующей недели капитан сборной России Роман Широков должен наконец лишиться статуса игрока без клуба и присоединиться к новой команде.

    Опять же, как понимаю, это будет ЦСКА. И, скорее всего, стороны ударят по рукам в понедельник-вторник. Или, скажем так, – других вариантов кроме ЦСКА я не вижу. Не потому что их нет или не было (я слышал об интересе "Кайрата", клубов из Катара и ОАЭ, трех английских команд и переговорах агента игрока Арсена Минасова с несколькими российскими клубами). А потому что "армейский" вариант – оптимальный для всех", сказал пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2016 11:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 февраля 2016, 18:49

      "Армейский" вариант оптимальнее только для Гинера, ага.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 5 февраля 2016, 16:27

      Чё? Краска на заборе вокруг конюшни облупилась?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Зенит 2015 5 февраля 2016, 17:29

      "Гранатомет" через плечо. Зенит-долгострой еще даже не нюхал краски

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Fandorine 5 февраля 2016, 14:27

      Широков - это хоккеист чтоли?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Fandorine 5 февраля 2016, 15:23

      Баскетболист

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 5 февраля 2016, 13:59

      Как раз с запоя выйдет и на тренировочку, Игаря перегаром шугать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Biatlon1st 5 февраля 2016, 15:14

      заглядывай в гости:
      http://bombardir.ru/pos
      ts/82

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 февраля 2016, 12:41

      напада лучше надо

      2
      Ответить
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