Чемпионшип. «Дерби» и «Престон» голов не забили и другие результаты

В матче 29-го тура Чемпионшипа «Дерби» и «Престон» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.
В других матчах тура «Вулверхэмптон» разошелся миром с «Болтоном», «Ипсвич» одолел «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей» и «Бернли» поделили очки.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 29-й тур
Вулверхэмптон – Болтон – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Мейсон, 3; 2:0 – Генри, 77; 2:1 – Силва, 81; 2:2 – Добби, 89.
Голы: 1:0 – Фрейзер, 57; 1:1 – МакКлири, 69; 2:1 – Питман, 89.
Шеффилд Уэнсдэй– Бернли – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Грей, 3; 1:1 – Ли, 48.