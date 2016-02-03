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    • Чемпионшип. «Дерби» и «Престон» голов не забили и другие результаты

    Чемпионшип. «Дерби» и «Престон» голов не забили и другие результаты

    В матче 29-го тура Чемпионшипа «Дерби» и «Престон» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.

    В других матчах тура «Вулверхэмптон» разошелся миром с «Болтоном», «Ипсвич» одолел «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей» и «Бернли» поделили очки.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 29-й тур

    Вулверхэмптон – Болтон – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мейсон, 3; 2:0 – Генри, 77; 2:1 – Силва, 81; 2:2 – Добби, 89.

    Дерби – Престон – 0:0 (0:0)

    Ипсвич – Рединг – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фрейзер, 57; 1:1 – МакКлири, 69; 2:1 – Питман, 89.

    Шеффилд Уэнсдэй– Бернли – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грей, 3; 1:1 – Ли, 48.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2016 01:08
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