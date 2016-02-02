Мельгарехо не собирается возвращаться в расположение «Кубани»

Сделайте теперь уже второе обращение к Локо. да и берите за 6 мультов + забыли про Ткачука . Думаю, нормальное предложение
Парагвайский полузащитник "Кубани" Лоренцо Мельгарехо намерен покинуть клуб этой зимой.
Хавбек отказывается отправляться в расположение клуба, который в данный момент проводит сбор на Кипре. Мельгарехо находится в Москве и надеется на скорейшее завершение переговоров между "Кубанью" и "Спартаком". Напомним, что клубы пока что никак не могут договориться по сумме трансфера.
Стоит отметить, что вчера 25-летний Мельгарехо был близок к переходу в "Локомотив", но этот трансфер сорвался.