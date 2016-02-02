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    Мельгарехо не собирается возвращаться в расположение «Кубани»

    Парагвайский полузащитник "Кубани" Лоренцо Мельгарехо намерен покинуть клуб этой зимой.

    Хавбек отказывается отправляться в расположение клуба, который в данный момент проводит сбор на Кипре. Мельгарехо находится в Москве и надеется на скорейшее завершение переговоров между "Кубанью" и "Спартаком". Напомним, что клубы пока что никак не могут договориться по сумме трансфера.

    Стоит отметить, что вчера 25-летний Мельгарехо был близок к переходу в "Локомотив", но этот трансфер сорвался.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2016 15:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 февраля 2016, 17:50

      Сделайте теперь уже второе обращение к Локо. да и берите за 6 мультов + забыли про Ткачука . Думаю, нормальное предложение

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 февраля 2016, 16:19

      Да согласен-жадность фраера сгубила.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:06

      Как бы Кубань не переусердствовала, ага.

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