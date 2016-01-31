Слуцкий: «Лимит не несет пользы сборной и не помогает молодым, в нем нет смысла»

Главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что лимит на легионеров лишен смысла со спортивной точки зрения и не несет пользы национальной команде.

"Лимит не является для меня плюсом как для тренера сборной. И без всякого лимита футболисты сборной играли бы как в сборной, так и в своих клубах. Сборная добилась результата в 2008 году, когда лимит был не такой жесткий, как сейчас. Он не является поводом для роста российских игроков. Те же молодые футболисты даже с таким жестким лимитом все равно не играют. Поэтому я не вижу в нем смысла.

Я могу говорить только о тренерской составляющей. Но ведь есть же еще несколько аспектов, которые являются более важными - социальный, общественный, возможно, даже политический. Я говорю о чисто спортивном аспекте - футболисты сборной и так играли бы в ней, при этом лимит все равно не помогает молодым.

Чего-то не хватает каждому конкретному футболисту - характера, мастерства, профессионализма или еще чего-то. Любой тренер будет доверять более сильному игроку, это естественно. Сейчас и лимит на легионеров достаточно жесткий, позволяющий играть большому количеству россиян. Во многих клубах количество иностранцев минимально, но все равно молодые футболисты не играют. Это глобальный вопрос, очень сложно ответить, почему так происходит", - сказал Слуцкий.