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  • Слуцкий: «Лимит не несет пользы сборной и не помогает молодым, в нем нет смысла»

Слуцкий: «Лимит не несет пользы сборной и не помогает молодым, в нем нет смысла»

31 января 2016, 14:55
9

Главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что лимит на легионеров лишен смысла со спортивной точки зрения и не несет пользы национальной команде.

"Лимит не является для меня плюсом как для тренера сборной. И без всякого лимита футболисты сборной играли бы как в сборной, так и в своих клубах. Сборная добилась результата в 2008 году, когда лимит был не такой жесткий, как сейчас. Он не является поводом для роста российских игроков. Те же молодые футболисты даже с таким жестким лимитом все равно не играют. Поэтому я не вижу в нем смысла.

Я могу говорить только о тренерской составляющей. Но ведь есть же еще несколько аспектов, которые являются более важными - социальный, общественный, возможно, даже политический. Я говорю о чисто спортивном аспекте - футболисты сборной и так играли бы в ней, при этом лимит все равно не помогает молодым.

Чего-то не хватает каждому конкретному футболисту - характера, мастерства, профессионализма или еще чего-то. Любой тренер будет доверять более сильному игроку, это естественно. Сейчас и лимит на легионеров достаточно жесткий, позволяющий играть большому количеству россиян. Во многих клубах количество иностранцев минимально, но все равно молодые футболисты не играют. Это глобальный вопрос, очень сложно ответить, почему так происходит", - сказал Слуцкий.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Майор Дзагоев
1454241620
ЛВС, как всегда, прав!
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DAR_K_ING
1454242233
Все по делу сказал.
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roman230582
1454244691
Конечно он прав
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Лыков
1454246260
Из за этого лимита мы в Европе не можем ничего показать и молодым игрокам плюса никакого. Лидеры чемпионата Не буду обкатывать молодых то есть рисковать Чемпионство м. Возьмём Зенит и ЦСКА Которые будут делать ставку только на проверенных . Спартак решил обкатывать в нападении своих воспитанников и чем это закончилось отставкой Якина
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PNZ1985
1454252217
бургероед как никогда в точку попал про чипсоеда из 2008го! а если серьезно, лимит прошлый век
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Djazzz
1454259331
лимит тормоз развития
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uskorovau
1454263568
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sour12
1454286261
пока коррупция не будет побеждена, лимит будет существовать т.к. это даёт большие откаты кому то.лвс за такие слова может и лишиться места тренера сборной )))))))))
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