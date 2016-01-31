Ниасс покинул «Локомотив»

Нападающий московского "Локомотива" Умар Ниасс, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в Англии. Как сообщает источник, футболист уже покинул тренировочный сбор железнодорожников в Португалии.

Будущим клубом 25-летнего сенегальца может стать "Эвертон", который уже выходил на связь с "Локомотивом" с предложением по поводу перехода форварда. Отмечается, что москвичи не против продажи игрока, а сумма трансфера составит 17,7 миллиона евро.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Ниасс сыграл 15 матчей, в которых забил восемь голов и отметился шестью результативными передачами.