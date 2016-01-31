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Ниасс покинул «Локомотив»

31 января 2016, 14:08
16

Нападающий московского "Локомотива" Умар Ниасс, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в Англии. Как сообщает источник, футболист уже покинул тренировочный сбор железнодорожников в Португалии.

Будущим клубом 25-летнего сенегальца может стать "Эвертон", который уже выходил на связь с "Локомотивом" с предложением по поводу перехода форварда. Отмечается, что москвичи не против продажи игрока, а сумма трансфера составит 17,7 миллиона евро.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Ниасс сыграл 15 матчей, в которых забил восемь голов и отметился шестью результативными передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Эвертон Ниасс Умар
Комментарии (16)
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Aztec58
1454238727
Нет меня, я покинул Россию (с) - Жаль, конечно! Деньги деньгами, но достойно заменить Ниасса будет запредельно трудно.
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Slemanort
1454239061
А по мне так пусть идет в АПЛ. Почти 18 миллионов это очень хорошие деньги . Тем более как нападающий он не ахти. Разве что в этом сезоне что то показал. Локо купит получше.
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Genri 39
1454241289
может хоть перейдут на более атакующий вариант со шулей впереди и миранчуком в центре
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Айзен 87
1454241299
сдали чемпионат и ЛЕ за 17 лямов
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serg30
1454241838
Отличный шанс для Шкулетича, сезон-то бодро серб начал. Но с одним нападающим в заявке на два фронта...
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Майор Дзагоев
1454242037
Деньги хорошие, но трансфер провальный - у Локо будут огромные проблемы в связи с отсутствием напа такого класса
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ManUtd-Volgograd
1454250214
А кто забивать за Локо будет тогда?
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anri1703
1454251248
молодцы просрали напа теперь кто забивать будет шкулетич ? не кого уже не купят сезон в середине закончат аплодирую стоя нашему руководству!!!
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uskorovau
1454263562
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absent32
1454267662
и кем бл**ь играть???????????????
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