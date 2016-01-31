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  • Белоус: «Думаю, Бердыев совмещает посты генерального директора и главного тренера «Ростова»

Белоус: «Думаю, Бердыев совмещает посты генерального директора и главного тренера «Ростова»

31 января 2016, 08:53
3

Известный менеджер Юрий Белоус, ранее работавший генеральным директором «Ростова», поделился информацией о ситуации в клубе.

— «Ростов» в это межсезонье только приобретает. Из «Терека» взяли защитника Федора Кудряшова, подписали контракт с грузинским нападающим Никой Качаравой. Ожидали, что так случится? Клуб много жаловался на свои долги, а спустя пару месяцев все вроде образовалось?

— До конца все не образовалось. Футболистам основного состава выплатили заработную плату. А перед сотрудниками и молодежным составом, по моей информации, все еще существуют большие задолжности. Но, несмотря на это, команда все равно добивается успехов. Это одназначно связано с приходом Курбана Бердыева. Он в очередной раз доказал, что может с небольшой региональной командой бороться за самые высокие места. Интересно, как в дальнейшем будет выступать «Ростов», какое место займет. Преподнести сюрприз они могут, так как состав хороший, с дисциплиной полный порядок. Они молча идут к своей цели, не бросаясь различными лозунгами. Если «Ростов» завершит чемпионат в еврозоне, то честь и хвала Бердыеву.

— Можно сказать, что долги перед игроками основного состава закрыли именно благодаря авторитету Бердыева?

— Безусловно. Думаю, он сейчас является генеральный менеджером и главным тренером. Действует, так скажем, по английской системе. Насколько я знаю, он получил разрешению на такую модель управление лично от губернатора. В больших клубах ему точно бы такого не позволили.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (3)
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Aztec58
1454220635
Короче, Курбан в своей стихии, главное при трансферах, ахахах.
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Аццский сотона
1454223936
Белоус--->♥ в туз!!!
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Okish1985
1454267198
Белоус мразь,рот бы ты свой закрыл,тебя что жаба душит что у Ростова все хорошо.Ты гавно чуть не похоронил клуб когда у руля был,так что ты теперь свою вонючку открываешь
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