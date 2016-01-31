Кобелев пожелал удачи Кокорину и Жиркову в «Зените»

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал переход игроков своей команды Александра Кокорина и Юрия Жиркова в "Зенит".

"Футбольная жизнь на этом не заканчивается. Конечно, ситуация для нас не простая, но будем работать дальше. Нам и при Кокорине с Жирковым требовалось усиление, а теперь тем более. Будем работать над этим. Ничего не поделаешь, пока нам сложно тягаться с "Зенитом" в финансовом плане. Я хочу пожелать Саше и Юре удачи в новом клубе, но только не в матчах с "Динамо", - сказал Кобелев.

По некоторым данным, "Зенит" заплатил за обоих футболистов порядка 2,5 миллионов евро.