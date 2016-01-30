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    «Барселона» отказалась от покупки Погба и Дибалы грядущим летом

    Футболисты "Ювентуса" Поль Погба и Пауло Дибала не перейдут в "Барселону" грядущим летом. Сине-гранатовые отказались от их приобретения. Причиной этому стал разговор между генеральным директором "старой синьоры" Беппе Мароттой со своим коллегой из каталонского клуба Арьедо Брайдой, в ходе которого было сообщено, что "Ювентус" не рассматривает вариант с продажей игроков.

    Кроме того, сообщается, что в планы "Барселоны" в первую очередь входит усиление позиций центрального и левого защитников в летнее трансферное окно.

    Источник: Mundodeportivo

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    30.01.2016 14:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 30 января 2016, 15:23

      Продали молодого да перспективно левого защитника, теперь ищут

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 30 января 2016, 15:18

      Альба есть же левый. Запас ?

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