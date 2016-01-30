Ван Гаал отметил победу над «Дерби» бутылкой вина

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал решил отпраздновать вчерашнюю победу своей команды над "Дерби Каунти" в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии.

"Я вернусь домой, дома меня будет ждать жена, потому что она была в Голландии, и вино будет уже открыто. Мы выпьем хорошую бутылку вину — вероятно, самого дорогого вина, потому что я получил его от Эда Вудворда. Мне всегда дарят дорогое вино, когда мы обыгрываем соперника из топ-6", — заявил после матча наставник "МЮ".

Отметим, что эту бутылку голландцу подарили после победы со счетом 1:0 над "Ливерпулем".