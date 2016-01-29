 «Дерби» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором сыграют "Дерби" и "Манчестер Юнайтед".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Дерби" – "Манчестер Юнайтед". Начало в 22:55, не пропустите!